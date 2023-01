"S’il suffisait qu’on s’aime" de Daphné et Julie Guillot : chronique d’un long cheminement

Si le sujet du mariage pour tous a soulevé des débats et a donné de la visibilité à certaines personnes pour discourir sur fond d’homophobie et de lesbophobie, la suite allait pourtant être encore plus tendue. En 2013, la question de la PMA est sur toutes les lèvres.

Julie et Daphné s’aiment et, comme tout couple, se posent des questions sur un possible enfant ou pas. Pour elles, la réponse est nette : elles savent qu’elles n’y ont pas droit. Alors, autant arrêter de rêver tout de suite car à trop espérer, on tombe de haut. Le Président de l’époque, François Hollande, a beau promettre l’accès à la PMA, il retarde sans cesse son application afin de ne pas froisser les membres de l’opposition et la population hostile. Et il y a en a ! Les micros-trottoirs de l’époque en attestent.

Pourtant, l’idée de construire une famille persiste et continue à germer dans la tête des deux femmes qui n’en sont qu’aux prémices de leur amour. Et plus ça s’imprègne dans leur tête, plus elles se rendent compte des murs qui se dressent devant eux. Chacun a son mot à dire sur leur décision de vouloir un enfant et elles vont devoir subir une homophobie décomplexée observable dans les médias et dans la rue.

Quand enfin elles obtiennent l’argent nécessaire pour une PMA à l’étranger, elles doivent encore subir des moments de douleur. Le cheminement est long et il peut affecter une vie de couple.