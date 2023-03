S’il n’est pas repris chez les Diables, Axel Witsel pourrait envisager sa retraite internationale

Depuis ses débuts au Standard de Liège (2006-2007), le Liégeois a pris de l’âge. 34 ans maintenant. Trop tôt cependant pour arrêter, même sur la scène internationale.

Son papa explique l’état d’esprit de son fiston. "Les trois conditions principales pour continuer sont réunies : il a toujours totalement envie, physiquement il est toujours au point, et sa famille reste à 200% derrière lui et sa carrière. Maintenant, ce n’est pas à lui de décider, c’est au sélectionneur. Or, suite à l’échec en Coupe du Monde et vu l’âge avancé de certains cadres, il est bien possible que Tedesco veuille opérer un certain "tri" dans le noyau de Roberto Martinez. Peut-être la Fédération le lui a-t-elle demandé, d’ailleurs ? !"