"S’il est acculé", Vladimir Poutine est "capable" d’utiliser l’arme nucléaire selon un ex-agent du KGB

La guerre en Ukraine a pris un nouveau tournant en ce début juin 2023. La contre-offensive aurait commencé du côté de Zaporijia et la destruction du barrage de Khakhovka, pour endiguer cette contre-attaque, a inondé les villes et villages bordant les deux rives de la Dniepr jusqu’à Kherson, mettant ainsi en danger l’écosystème et des dizaines de milliers de civils. Sergueï Jirnov, ancien agent du KGB, a commenté la récente actualité dans Déclic.

Pour lui, il n’y a aucun doute, les Russes ont bien fait sauter le barrage car "ils sont les premiers bénéficiaires" alors que "du point de vue militaire, les Ukrainiens n’avaient absolument rien à gagner là-dedans", puisque les inondations qui en résultent empêchent la contre-offensive.

Agent du KGB entre 1979 et 2002, Sergueï Jirnov a côtoyé Vladimir Poutine et une partie de la classe politique russe. Sous la menace, il s’est exilé depuis en France et s’est reconverti en journaliste et auteur. Il connaît néanmoins encore le mode de fonctionnement des renseignements russes et le système de l’intérieur.

Son dernier livre dresse un nouveau portrait du président Poutine : L’escalade : est-il vraiment fou ? Il explique notamment que les membres des services secrets russes et ukrainiens se connaissent très bien. "Ce sont plus que des cousins, ce sont des frères parce que les gens qui travaillent actuellement et précédemment dans les services de renseignements ukrainiens et russes ont fait les mêmes écoles du KGB car cela fait juste 30 ans que les pays se sont séparés. Même que pendant plusieurs décennies, l’Ukraine est restée dans le sillon de la Russie. Il y a des officiers ukrainiens qui continuaient à aller dans les écoles russes. L’Institut du Drapeau rouge que j’ai fait est devenu l’Académie des renseignements extérieurs et jusqu’à 2018, les espions ukrainiens étaient formés dans cette académie. Par exemple, jusqu’à 2018, le représentant officiel du SVR, le service des renseignements extérieurs de Russie à Kiev, était quelqu’un avec qui j’ai fait mes études pendant trois ans".