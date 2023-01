"S’habiller est censé être fun", Curvy Blue Marine l’influenceuse grande taille à qui l’on peut s’identifier

Adolescente, Marine consommait beaucoup de contenu et blog beauté : "Je voulais m’habiller comme elles, mais je ne faisais pas un taille 38 […] dans les cabines d’essayage je pleurais parce que rien ne m’allait", raconte-t-elle à une équipe de Tv Lux.

Fin 2016, elle lance son blog, puis son compte Instagram qui est désormais son principal réseau ou elle partage le contenu qu’elle crée. Sa communauté s’est agrandie et les partenariats commerciaux avec des marques devenues plus récurrents. Ce travail l’occupe et la rémunère à hauteur d’un mi-temps, pour l’autre partie Marine travaille dans la communication.

Découvrez le reportage de Tv Lux : Habay. Marine Eloy a 28.000 followers sur Instagram

Dans son contenu, la jeune femme montre "que l’on peut toutes porter des cuissardes ou un crop top" peu importe notre corpulence. La promotion d’un "self love" qui la rend heureuse, elle qui se considère comme une "madame tout le monde". Elle démontre que l’on peut adorer se maquiller mais que l’on doit aussi s’assumer et trouver normal avec sa "tronche de cake du réveil", pour reprendre son expression.

"Parfois travaille, je rends visite à ma famille, et parfois je pars en voyage grâce à des marques. Je n’ai pas toujours quelque chose d’intéressant à montrer, juste ma vie de campagnarde", explique Marine Eloy en rigolant.