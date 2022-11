S’engager dans des associations quand on a plus de 50 ans : une bonne idée ?

Ces derniers temps quand on écoute les informations, il y a de quoi avoir le moral dans les chaussettes. Face à l’anxiété qu’on peut ressentir à cette occasion et pour ne pas déprimer, une piste de solution : se mobiliser dans des initiatives locales ou des associations. Cela peut aider à se sentir moins seul et limite le sentiment d’impuissance.

Il n’y a pas d’âge pour se lancer

Aujourd’hui, si vous regardez le traitement médiatique de la contestation ou de la volonté de changement, ce sont presque toujours des jeunes qui sont mis en avant. "Quand on regarde ou on écoute les reportages, qu’on a d’une part des jeunes qui sont progressistes, qui s’investissent dans des causes, tandis que d’autre part, vous avez les boomers, qui sont de vieux conservateurs accrochés à leurs privilèges" explique Nicolas. Ce qui, n’est pas toujours vrai.

Des "boomers", certes, il y en a et il y en a toujours eu ! Ce sont souvent eux qui donnent une mauvaise image de leur génération. Mais en réalité, si vous contactez des associations, de nombreux membres ont plus de cinquante ans. Chez Amnesty par exemple, la moyenne d’âge est de 42 ans.

Pourquoi s’engagent-ils à cet âge ?

Le facteur temps

On est généralement moins pressé à 50 ans qu’à 35, quand on doit passer ses week-ends à conduire sa fille à la danse et son gamin au foot, ou vice et versa. On a peut-être plus le temps de s’investir dans des campagnes de sensibilisation ou de récolte de dons.

Les 60 + : initiateurs des mouvements écologistes

On oublie souvent que les personnes âgées de plus de 60 ans constituent la génération de ceux qui ont initié les mouvements écologistes. Ce sont aussi les enfants de mai 68. Leur socialisation primaire date de cette époque. Il s’agit donc d’une génération globalement plus politisée et plus sensibilisée à la contestation. Ils ont aussi connu la fin des 30 glorieuses, qui était quelque part "un âge d’or", et sont donc peut-être plus conscients d’une certaine dégradation. D’un autre côté, là où beaucoup de jeunes d’aujourd’hui ne croient plus en la politique, leurs aînés n’hésitent pas, pour leur part, à demander des comptes aux gouvernements.