S’engager dans des associations à plus de 50 ans : bonne idée ?

Ce n’est pas parce qu’on est âgé qu’on ne peut pas s'investir pour la bonne cause ! Il est tout à fait possible de s’engager passé 50 ans. C’est même l’une des meilleures façons de ne pas succomber à la morosité ambiante ! Le point avec Nicolas Evrard, journaliste pour le "Plus Magazine" et chroniqueur seniors pour "La Grande Forme."

Ces derniers temps, quand on écoute les informations, il y a de quoi avoir le moral dans les chaussettes. Face à l’anxiété qu’on peut ressentir à cette occasion et pour ne pas déprimer, une piste de solution : se mobiliser dans des initiatives locales ou des associations. Cela peut aider à se sentir moins seul et limite le sentiment d’impuissance.