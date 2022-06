S-Crew, L'Entourage, 1995... : on fait le point sur les (nombreux) crews de Nekfeu

5 Majeur

5 Majeur, c'est tout simplement la fusion de plusieurs groupes : Fixpen Sill (Kéroué et Vidji), Hors II Portée (Hunam et Heskis) et Nekfeu. Moins actifs que les deux groupes précédents, les 5 Majeur ont surtout marqué les esprits avec des freestyles collectifs d'anthologie. Ils ont tout de même sorti l'album "Variations" en 2013, dans lequel on retrouve le morceau "Gère tes affaires" qui est resté dans les mémoires après que le youtubeur Le Règlement ait repris comme gimmick l'une des phases de Nekfeu : "Ceux qui respectent le règlement ne le respecte pas correctement".