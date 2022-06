S’aventurer en solo sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle… sans smartphone

Si la solitude liée à cette difficulté supplémentaire est d'abord "abyssale" reconnaît l'autrice, la déconnexion numérique rencontre parfaitement l'effort humain que demande une telle expédition. La marche s'inscrit en effet à l'encontre de la vitesse régie par un monde ultra-connecté.

Le corps est certes mis à l'épreuve, mais il en dégage une paix intérieure qui peut être trouvée uniquement par le mysticisme du parcours et l'abandon de toute technologie numérique. "La marche il y a quelque chose de méditatif. On rentre forcément dans un état qui nous questionne sur notre spiritualité, on ne peut pas passer à côté. C'est très intéressant de se laisser décanter, de gérer ce vide, ce rien, une espèce de méditation qui est extrêmement agréable. C'est un peu le divin sans le sacré" confie Lili Sohn.

Par ailleurs, de nombreuses églises surplombent les collines qui se dressent sur le passage et elles serviront de lieux de méditations, même pour les non-croyants.