S'amuser au musée, c'est possible avec Marmaille & Co

Le secteur culturel est désormais bel et bien réouvert. L'occasion de profiter de cette semaine pour faire quelques activités familiales. Et pourquoi ne pas aller au musée? L'opération "Marmaille and Co" recense les expositions à faire en famille dans plus de 50 musées wallons. Elle en compte 15 en province de Hainaut, 6 en province de Luxembourg, 10 en province de Liège...

Peindre comme Vincent Van Gogh, jouer aux archéologues, résoudre des énigmes, tout cela est possible au musée. L'opération Marmaille & Co existe depuis plusieurs années maintenant. L'objectif est d'attirer de nouveaux publics et principalement les enfants, de 6 à 12 ans. "Aujourd'hui dans un musée on peut parler, s'amuser, jouer, se poser des questions et ne pas tout comprendre." explique Noélie Maquestiau, chargée de communication de l'ASBL Musées et Société en Wallonie. "Les enfants vont pouvoir toucher et créer des sculptures. Cette approche multisensorielle apporte réellement une plus-value des musées auprès des jeunes." Et pour intéresser les enfants, il faut d'abord intéresser leurs parents. "En proposant une approche plus ludique, plus enrichissante et plus amusante, on touche les parents qui seront plus enclins à franchir la porte des musées." détaille Noélie Maquestiau. "Un musée, ça peut être amusant. On va pouvoir raconter des histoires, créer sa propre sculpture ou mener sa propre petite enquête. Avec cette approche on attire plus facilement les parents et les enfants."

Une cinquantaine de musées en Wallonie dont 15 dans le Hainaut

Dans le Hainaut, sept institutions muséales participent à l'opération. On retrouve l'Hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines), l'Espace Gallo-romain (Ath), le Musée royal de Mariemont, le Bois du Cazier, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi, le Musée Ianchelevicci (La Louvière) et le Pôle Muséal Montois. Actuellement au Mons Memorial Museum se tient l'exposition "A la soupe! Manger en 14-18". Aux travers d'enquêtes et d'énigmes, les enfants seront amenés à retrouver les amis de Paul de Carotte qui se sont perdus dans l'exposition. "Le but est de rendre les enfants actifs de leur visite." relate Laurence Herman, médiatrice au Pôle Muséal Montois. "On ne veut pas que ce soit perçu comme quelque chose d'ennuyeux avec juste de l'écoute. L'idée c'est de bouger et de participer à des ateliers créatifs."

Pour attirer un public jeune, il faut se montrer inventif. Certains établissements l'ont bien compris en surfant sur la vague des nouvelles technologies. C'est le cas au Musée royal de Mariemont. "En dehors de ses expositions, le musée propose une expérience de momification 3D." rapporte Noélie Maquestiau. "Pour découvrir ses collections égyptiennes, le musée a développé un jeu vidéo. on se sert de la technologie de manière ludique pour attirer les enfants."

L'opération se poursuivra tout au long de l'année, principalement durant les périodes de congés scolaires. Plus d'informations sur http://museozoom.be/