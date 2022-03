S'agit-il de la pochette du prochain Muse ?

Le trio nous est revenu en janvier avec le single "Won’t Stand Down", et on sait depuis que ce morceau est le premier extrait du 9e album à venir pour les Britanniques.

Cette fois, ce sont 35 secondes de vidéo, un vrai mini-métrage dans lequel des géants de pierre à l’effigie des membres du groupe – Matt Bellamy, Chris Wolstenholme and Dominic Howard – s’effondrent en plein désert. Les bustes ayant craqué sous la pression de la foule, il reste au sol les visages de pierre, figés, peut-être comme ils le seront sur le visuel du prochain album.