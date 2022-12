« S’adapter ou mourir », l’histoire explosive de la musique de James Bond

La saga James Bond fête ses 60 ans, puisque l’histoire commence le 5 octobre 1962.

Le thème de James Bond apparaît dès le premier épisode, James Bond contre Dr No. On le doit au compositeur Monty Norman, un proche du producteur Albert "Cubby" Broccoli. Il va d’abord s’inspirer de la musique jamaïcaine, là où se déroule le film, mais l’autre producteur Harry Saltzman juge la musique des îles trop légère pour un espion qui sauve l’empire britannique et le monde entier !

Monty Norman va alors sortir de son tiroir un titre qu’il avait écrit jadis pour une comédie musicale jamais montée, The House of Mr. Biswas, mais cela reste encore trop léger. La production fait alors venir un petit jeune. C’est John Barry, multi-instrumentiste et avant-gardiste, qui n’a encore jamais lu la moindre ligne d’Ian Fleming. Il va réorchestrer le thème de Monty Norman et en faire cette musique mythique, qui, associée à la silhouette du générique, révèle la personnalité de l’espion britannique.

Cette musique est véritablement la carte d’identité de James Bond. A chaque fois qu’il y a une action, du danger, un twist, il y a cette musique qui résonne. Elle fait partie de sa panoplie, de ses gadgets. C’est son premier gadget en fait.

James Bond contre Dr No, c’est le seul film de la saga qui ne se passe pratiquement que dans un lieu : en Jamaïque. Et là, il y a une musique qui résonne : c’est le ska que le monde va découvrir grâce à la bande originale du film et en tomber amoureux. 1962 correspond aussi à une grande vague d’immigration jamaïcaine en Angleterre, qui va y apporter sa musique. Certains grands musiciens ska, encore inconnus hors Jamaïque à l’époque, apparaissent d’ailleurs comme figurants dans le film.