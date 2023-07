S’accommoder au réchauffement climatique, c’est reproduire la "fable de la grenouille" selon François Massonnet

François Massonnet, climatologue attaché au Earth and Life Institute de l’UCLouvain (ELI), étudie l’évolution du climat sur des périodes de l’ordre de la saison jusqu’à une dizaine d’années. Face à l’inertie du monde politique quant aux enjeux climatiques et environnementaux, il a décidé, comme d’autres scientifiques, de militer plus concrètement. Comment garder espoir ? Est-ce un leurre de construire un récit climatique, beau, vivable et épanouissant ? Réponses avec François Massonnet, invité dans Ceci n’est pas un selfie.

Muni de la conviction que derrière les faits scientifiques et les chiffres, il faut un récit et des images plus forts, François Massonnet a le souhait de partager et de construire des solutions démocratiques face à l’urgence climatique : "On a souvent une impression de fatalité dans un discours climatique qui devient très anxiogène et catastrophiste. On a encore les cartes en mains, c’est un des messages des scientifiques du dernier rapport du GIEC".