S'abonner à des options pour sa voiture plutôt que les acheter définitivement

L'idée est ici de doter sa voiture de services supplémentaires pour un temps donné. Cela passe par une mise à jour depuis BMW ConnectedDrive, le système qui rassemble l'ensemble des services connectés de la marque.

De plus en plus de constructeurs proposent désormais des mises à jour logicielles à distance, notamment dans le but de faire évoluer les performances et, lorsqu'elle en est équipée, les outils de conduite autonome, de la voiture.

Ici, BMW va encore plus loin en proposant un abonnement au mois, au trimestre ou à l'année à diverses options, d'ordinaire disponibles à l'achat.

En France, par exemple, les clients de la marque disposant de la dernière version de ConnectedDrive peuvent bénéficier de feux de route anti-éblouissement, d'un volant chauffant ou de Drive Recorder, un service qui permet de filmer la route devant soi, des sièges avant chauffants ou encore du Drive Assist Plus, qui maintient automatiquement la distance avec le véhicule roulant devant vous, à la vitesse souhaitée.

Aujourd'hui, un peu plus de deux millions de véhicules BMW dans le monde disposent de ConnectedDrive. Néanmoins, ce nouveau modèle économique ne concerne pas encore tous les marchés.