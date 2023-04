Ryyan Alshebl, un jeune réfugié syrien élu bourgmestre d’un village en Allemagne

Ryyan Alshebl est né à Soueïda, une petite ville du sud de la Syrie. En 2015, en pleine guerre civile, le jeune homme de 21 ans doit choisir : intégrer l’armée du président Bachar Al-Assad ou prendre le chemin de l’exil. Ce sera l’exil. Comme beaucoup de ses compatriotes, il passera par le Liban et la Turquie où il montera à bord d’un canot pneumatique qui le déposera sur l’île grecque de Lesbos.

Sa route s’arrêtera dans le sud de l’Allemagne. Ryyan Alshebl apprend très vite l’allemand et s’installe dans la commune d’Althengstett où il suit un stage d’employé administratif et acquiert la nationalité allemande. Dans sa lancée, il intègre les services communaux où il s’occupe de la petite enfance et de la numérisation.

Mais 7 ans plus tard, ce travail administratif ne lui suffit plus. Ryyan Alshebl pense qu’il pourrait en faire davantage en tant que bourgmestre. Le maire d’Althengstett, Clemens Gôtz, apprécie le jeune homme, son "intelligence, sa grande capacité d’apprentissage" et le pousse à se présenter dans le village voisin d’Ostelsheim.