"On ne va pas revenir sur un calendrier approuvé par le Parlement et communiqué il y a plus d’un an", a indiqué Mme Désir, interrogée en séance plénière du Parlement par la députée d’opposition Mathilde Vandorpe (Les Engagés).

"Ca me paraît compliqué si on ne veut pas générer davantage de chaos", a ajouté la ministre.

Mardi en commission, l’opposition entendait débattre d’une proposition visant à assurer dès l’année prochaine davantage de semaines de vacances en commun avec la Flandre et la Communauté germanophone.

Mais les députés de la majorité PS-MR-Ecolo avaient décidé en séance de retirer sur le champ le texte de l’ordre du jour des travaux. "Un déni de démocratie complet", avaient alors dénoncé Les Engagés.