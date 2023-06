Rythmes scolaires : la majorité PS-MR-Ecolo rejette une adaptation du calendrier avancée par les Engagés

Depuis la dernière rentrée scolaire, la Fédération Wallonie-Bruxelles applique de nouveaux rythmes scolaires avec pour conséquence que les vacances sont aujourd’hui en partie désynchronisées par rapport à la Flandre et la Communauté germanophone. Ainsi, l’an prochain, les congés de Carnaval et de Pâques tomberont à des dates complètement différentes entre nord et sud du pays. Le texte des Engagés proposait dès lors de modifier le calendrier afin que tous les élèves belges disposent d’au moins une semaine de vacances en commun à chaque période de vacances.