Depuis un an, les vacances d’été en Wallonie et à Bruxelles sont ramenées à sept semaines, tandis que les vacances de Toussaint et de Carnaval ont été portées à deux semaines. Les élèves francophones alternent ainsi tout au long de l’année des périodes de sept semaines de cours avec deux semaines de vacances. L’enseignement officiel flamand aimerait adopter ce calendrier. "Neuf semaines de grandes vacances l’été, c’est long. Nous préférerions avoir sept semaines", assure Koen Pelleriaux. "Les études scientifiques montrent clairement que des pertes d’apprentissage après de longues périodes et cette perte d’apprentissage n’est pas linéaire."