Rythmes scolaires : à quoi le calendrier 2022-2023 va-t-il ressembler ?

2. Un nombre de jours maintenu

Malgré ce puzzle chamboulé, le nombre de jours de scolarité est maintenu : 182 jours avec la possibilité de faire varier ce chiffre au sein d’une fourchette prévue entre 180 et 184 jours. Par contre, fini de considérer que l’année commence le 1er septembre et se termine le 30 juin, désormais l’année débutera toujours un lundi et se terminera toujours un vendredi.

3. Du changement pour Pâques et parfois pour le Carnaval

Au niveau des fêtes religieuses catholiques qui structurent historiquement notre calendrier, le plus grand changement concerne Pâques qui désormais ne sera plus englobé dans une période de congé. Exemple : en 2023, Pâques tombera le 9 avril, au plein milieu d’un cycle de 7 semaines de cours.

Pour le mardi gras, la situation sera différente d’une année à l’autre. En 2023, il tombera pendant le congé de printemps mais pas en 2024. Ceci dit, le mardi gras est désormais institué en jour de congé, même hors vacances, avec la possibilité pour les communes qui fêtent le carnaval un autre jour de déplacer ce jour consacré au carnaval à une autre date du calendrier.

4. Une souplesse possible… pour coller à la Flandre

Le texte voté au parlement prévoit une certaine souplesse pour les périodes d’enseignement de 7 semaines. Elles pourront parfois être portées à 8 ou diminuée à 6 afin de coller le mieux possible avec les périodes de congés des autres communautés du pays. De la sorte, la Fédération Wallonie Bruxelles entend garder 10 à 11 semaines de congé communs avec les élèves flamands et germanophones.

Le calendrier sera systématiquement arrêté en avril pour les 2 années suivantes.

6 minutes pour y voir clair, dans la vidéo ci-dessus, extrait de Déclic votre Talk Info, chaque soir à 17H sur La Première (en radio) et sur La Trois (en télé).