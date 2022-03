Rybolovlev, président russe de Monaco sous le feu des projecteurs

Contactée par l'AFP, la Ligue de football professionnel (LFP) a ainsi déclaré qu'aucune mesure de sanction individuelle n'était prévue à l'encontre des joueurs russes ou bélarusses évoluant en L1 ou L2, ni à l'encontre de l'AS Monaco, tout en expliquant qu'elle s'alignerait sur les éventuelles décisions prises par les fédérations nationales.

"Il n'y a aucun problème à se déplacer et jouer à Monaco. Autant on doit apporter notre soutien aux Ukrainiens et particulièrement aux joueurs et entraîneurs de football, autant on ne peut pas en vouloir à toute personne de nationalité russe", a de son côté déclaré lundi Christophe Galtier, l'entraîneur du club de Nice.

En plus de Rybolovlev, un autre homme d'affaires russe est impliqué dans le sport monégasque. Il s'agit d'Alexej Fedoricsev, patron de Fedcom et nouveau président du club de basket-ball de la Principauté, engagé en Euroligue. Il dispose également de la nationalité hongroise.

Ex-sponsor du club de football, il avait tenté fin 2002 d'en devenir l'actionnaire N.1 et de prendre la succession de Jean-Louis Campora, avec l'aval de celui-ci. Malgré la détresse financière du club, le Prince Rainier avait posé son veto, préférant alors une solution monégasque.

Rybolovlev et Fedoricsev ne sont pas visés par les sanctions de l'Union Européenne. D'ailleurs, le Prince Albert était présent, avec ses enfants, à la dernière victoire de Monaco contre Fenerbahçe en basket-ball. Fedoricsev était à leurs côtés, tout comme l'Ukrainien Sergeï Dyadechko, vice-président du club.

Le Prince était aussi dimanche à Louis-II lors de la défaite de l'ASM contre Reims. En début de match, dans sa loge, étaient présents Oleg Petrov, le vice-président russe du club, ainsi que la fille de Rybolovlev, Ekatarina Rybolovleva, et son mari, l'Uruguayen Juan Sartori, tous trois membres du conseil d'administration du club.