Rybakina, Swiatek, Sabalenka victorieuses à Wimbledon 2023 ? Un tournoi féminin plus ouvert que jamais

Au-delà des trois joueuses précitées, d’autres peuvent prétendre à la victoire finale. À commencer par la Tunisienne Ons Jabeur. Finaliste malheureuse la saison passée, le 6e mondial au classement WTA a les armes pour enfin soulever un titre du Grand Chelem. Si elle reste sur un bon tournoi de Roland-Garros avec un 1/4 de final atteints, sa préparation sur herbe n’a pas non plus été des meilleurs comme les autres favorites avec un seul match disputé et une défaite à la clé.

Côté préparation sur gazon, ce sont donc les noms de Petra Kvitova et Ekaterina Alexandrova qui reviennent. Kvitova a déjà remporté deux fois Wimbledon et vient de gagner le tournoi WTA500 de Berlin. Quant à Alexandrova, elle a gagné un titre à S’Hertogenbosch et atteint les demi-finales en Allemagne en étant seulement battue par Kvitova.

Derrière tous ces noms, d’autres joueuses pourraient sortir leur épingle du jeu. On pense à Jessica Pegula, Coco Gauff, la Française Caroline Garcia et Maria Sakkari.

Enfin, une joueuse peut aussi créer la surprise et réaliser le tournoi de sa vie. Réponse de toute façon le samedi 15 juillet en fin de journée.