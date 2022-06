Ryanair va faire une "dernière" proposition aux syndicats d'ici vendredi

Les deux organisations dénoncent également l'absence d'une direction RH basée en Belgique et connaissant la législation sociale qui s'y applique.

C'est la der des der !

Il apparait jeudi que l'entreprise s'est engagée à envoyer une dernière proposition écrite aux représentants des travailleurs pour vendredi, a-t-on appris auprès de Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. "C'est la der des der !", commente ce dernier. "En fonction de ce qu'il y sera proposé, on se décidera quant à l'organisation d'une grève", dit-il.

Vers une action de trois jour ?

Selon le représentant du syndicat chrétien, si grève il devait y avoir, il serait question d'une action de trois jours, qui pourrait avoir lieu fin juin ou début juillet et s'étaler sur un week-end. La CNE et l'ACV Puls se sont déjà précédemment engagées à avertir d'un tel mouvement au moins une semaine à l'avance, de manière à permettre aux passagers et à la compagnie de s'organiser.

En Espagne, le personnel de cabine entend en tous cas arrêter le travail pendant 6 jours, les 24, 25 et 26 juin ainsi que les 30 juin et 1er et 2 juillet.