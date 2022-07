Ryanair s’attend à des perturbations "minimes" lors des grèves en Espagne cet hiver

La grève du personnel navigant espagnol de Ryanair est venue s’ajouter à une série de débrayages dans plusieurs autres pays européens, comme la Belgique, la France et l’Italie. Elle s’est traduite ces dernières semaines par des centaines d’annulations de vols et de nombreux retards.

Selon la compagnie, les perturbations sont néanmoins restées mineures au regard de l’activité du transporteur irlandais en Espagne.

"Les récentes grèves ont été peu soutenues et n’ont eu qu’un effet minime. Ryanair a assuré plus de 45.000 vols au départ et à destination de l’Espagne au cours des trois derniers mois, avec moins de 1% de vols affectés par la grève du personnel de cabine, et Ryanair s’attend à un minimum de perturbations cet hiver", prédit l’entreprise.