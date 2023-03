Ryanair remporte un Pigeon d'Or pour son service client peu efficace !

Le service clientèle de Ryanair en Belgique est injoignable !

Après 35 ou 40 minutes d'attente en ligne, personne ne répond ! Des menus défilent, mais il n'est jamais possible de parler à un opérateur ou opératrice pour expliquer de vive voix de quel souci il s'agit (remboursement, billet...). A chaque fois, on renvoie le client qui appelle vers les sites internet.

Par contre, quand on passe par le call center français de Ryanair, on joint plus facilement quelqu'un.

Alors, Pigeons lance un appel à Michael O'Leary pour lui demander de s'occuper un peu mieux de ses clients belges, lui qui a installé sa base chez nous à Charleroi.