Ryanair quitte Zaventem pour l’hiver : 61 membres du personnel à recaser

Un conseil d’entreprise extraordinaire avait lieu ce mercredi matin chez Ryanair en Belgique. Et la décision est tombée : Ryanair quitte l’aéroport de Bruxelles National cet hiver, dès le 29 octobre.

En clair, cela signifie que les deux avions de la compagnie irlandaise à bas coût qui y étaient normalement basés pour la saison hivernale ne le seront plus. Lors d’une conférence de presse prévue au centre-ville de Bruxelles à 12h30, le CEO du groupe Ryanair, Michael O’Leary, expliquera certainement cette décision. Mais elle était déjà dans l’air depuis un certain temps.

Jeudi dernier, le patron de Ryanair avait menacé de supprimer cette base et évoquait dans plusieurs quotidiens son intention de "faire le nettoyage" dans notre pays. En plus des relations sociales tendues avec les syndicats représentant le personnel de cabine et les pilotes, Michael O’Leary s’en était pris à la taxe mise en place par le gouvernement fédéral sur les billets d’avion (de 2 à 10 euros) et à la hausse des tarifs aéroportuaires de Brussels Airport.