Ryanair quitte Brussels Airport

Dans un communiqué publié sur son site internet, la compagnie aérienne Ryanair confirme qu’elle ne réouvrira pas sa base de Bruxelles pour l'été 2023.

La compagnie explique sa décision par le fait que l’aéroport de Zaventem a décidé d’augmenter ses tarifs de 11% à partir d’avril 2023, "contrairement à beaucoup d’autres aéroports de l’Union européenne qui baissent les prix pour récupérer le trafic perdu pendant l’épidémie de Covid ou qui gèlent les charges pour stimuler la croissance du nombre de passagers", peut-on lire dans le communiqué. Pour Ryanair, cette décision de Brussels Airport rend cet aéroport "encore moins compétitif que d’autres aéroports belges ou européens".

Ryanair n’aura plus d’avions, et donc de personnel, basé à Bruxelles. Toutefois, la compagnie continuera à effectuer, pour la saison d'été 2023, des liaisons entre Brussels Airport et 12 destinations européennes, avec des avions basés dans d’autres aéroports européens. Ces liaisons sont Barcelone, Majorque, Berlin, Marrakesh, Dublin, Pise, Gérone, Porto, Madrid, Rome, Malaga et Valence (Espagne).

L’activité de Ryanair à l’aéroport n’est pas concernée par cette décision, explique la compagnie. A Charleroi, Ryanair prévoit d’opérer 109 "routes" pendant la saison d’été 2023.