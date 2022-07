Ryanair menace de quitter la Belgique : un coup de bluff selon les syndicats

Sur fond de nouvelles journées d’actions à Bruxelles et Charleroi et de nouveau bras de fer entre syndicats et direction de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair sur la question des salaires, la direction a choisi de montrer les dents.

En agitant la menace d’un prochain départ de Belgique, mettant en avant le fait que celles-ci ne représentent que 3% des opérations Ryanair. Cette menace ponctuait le 13 juillet la lettre recommandée adressée aux représentants syndicaux par Hugues Darrel, directeur des ressources humaines de la compagnie. Ce qui concernerait déjà la future organisation des avions pour l’hiver et surtout l’été prochain avec des sites plus attractifs en termes d’investissements. De quoi jeter solidement le flou pour les quelque 600 pilotes et membres d’équipages, autant d’emplois directs chez nous.

Ryanair fait la sourde oreille

On sait historiquement que la direction de la compagnie aérienne n’a pas l’habitude de faire dans la dentelle lors de négociations. Ici aucun retour à la table de négociations n’est prévu.

La menace de partir a été souvent agitée lors de récents conflits, y compris dans d’autres pays (Marseille ou au Portugal), chantage exercé aussi sur certains aéroports ou régions pour obtenir des baisses de taxes. De là à vraiment délocaliser ?

Côté belge, les syndicats n’y croient pas. Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE : "Ryanair a créé ici un marché extrêmement rentable et une demande énorme sur l’aéroport de Charleroi surtout, qui est l’un des aéroports les plus lucratifs pour la compagnie aussi et le réseau Ryanair. Donc je vois mal Ryanair abandonner ce marché-là à un ou des concurrents. Car il y en a des concurrents qui attendent de récupérer ce qui peut l’être. Ryanair cela a toujours été des prédateurs, attendant que des concurrents s’en aillent pour prendre leur place, je les vois mal faire l’inverse".