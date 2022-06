Ryanair : les syndicats espagnols fixent les dates d’une éventuelle grève en Europe

Le personnel de cabine de la compagnie aérienne Ryanair en Espagne arrêtera le travail pendant six jours à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet : les 24, 25, 26 et 30 juin et les 1er et 2 juillet. D’autres pays, dont la Belgique, pourraient se joindre à eux, à tout le moins à certaines de ces dates.

Les syndicats espagnols USO et SITCPLA ont annoncé les six jours de grève lors d’une conférence de presse lundi, après l’échec des négociations avec la direction de la compagnie irlandaise à bas coûts.

Les deux syndicats sont en concertation avec cinq autres syndicats en Belgique, en France, en Italie et au Portugal pour coordonner les actions possibles. Cela signifie que si une grève est décidée dans ces autres pays, il est plus que probable qu’elle aura lieu les mêmes jours, ou certains d’entre eux.