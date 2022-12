Ryanair : les pilotes menacent de se joindre à la grève du personnel de cabine

Les pilotes belges de la compagnie aérienne à bas coût Ryanair mettent en garde jeudi qu’ils comptent aussi se mettre en grève si le transporteur fait appel à des employés étrangers pour contourner la grève prochaine du personnel de cabine belge.

Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés à Charleroi et Zaventem seront en grève les vendredi 30 et samedi 31 décembre, ainsi que le dimanche 1er janvier, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier. Le personnel entend dénoncer l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique.