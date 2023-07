Ryanair : les pilotes de la base de Charleroi menacent à nouveau de partir en grève les 15 et 16 juillet

"Deux jours de grève les 15 et 16 juillet prochains si la compagnie ne répond pas à nos exigences d’ici vendredi midi", voilà le nouvel ultimatum lancé par les pilotes de la base de Ryanair en Belgique. En pleine période estivale, alors que les vols se multiplient et que la charge de travail augmente, la compagnie irlandaise a décidé de revoir le temps de repos de ceux qui feront voyager les passagers de l’aéroport de Charleroi à travers l’Europe. "C’est l’élément déclencheur, la compagnie veut modifier les horaires de travail de façon unilatérale, alors qu’une convention collective d’entreprise est valable jusqu’en octobre 2024", s’insurge Baptiste qui est délégué syndical CNE et pilote chez Ryanair depuis 7 ans.

Concrètement, les pilotes perdront un jour de repos à partir d’octobre 2023. "Alors que l’été s’annonce chargé, on nous demande d’accepter des conditions encore plus difficiles. On aura tous besoin de se reposer après la période de vacances. Les jours de repos ont été calculés pour qu’on soit dans les meilleures conditions pour voler. Cette situation est inacceptable", ajoute-t-il.