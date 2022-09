Ryanair ferme sa base de Zaventem pour l'hiver, mais continue de desservir l'aéroport : 80 membres du personnel à recaser

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue au centre-ville de Bruxelles juste après le conseil d’entreprise, le CEO du groupe Ryanair, Michael O’Leary, a précisé que cette décision représentait une perte de 200 millions de dollars d’investissement.

Le patron de Ryanair s’en est pris directement à la hausse des tarifs aéroportuaires pratiquée par Brussels Airport qui n’encouragerait pas la reprise du trafic aérien et qui rend d’autres aéroports européens, dont celui de Charleroi, bien plus compétitifs.

Michael O’Leary s’est dit déçu de devoir annoncer la suppression des avions basés à Zaventem en pointant également du doigt la taxe mise en place par le gouvernement fédéral sur les billets d’avion (de 2 à 10 euros). "Nous n’avons pas d’autre solution suite à la hausse des prix de Zaventem et à la décision absurde du gouvernement belge d’introduire de nouvelles taxes sur des vols dont l’efficacité environnementale est optimale tout en exemptant d’écotaxe les vols les plus polluants, les long-courriers et les vols en transit", a précisé le patron de Ryanair avec son franc-parler habituel.

Jeudi dernier, il évoquait déjà dans plusieurs quotidiens son intention de "faire le nettoyage" dans notre pays où les relations sociales étaient déjà tendues avec les syndicats représentant le personnel de cabine et les pilotes.