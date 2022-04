Ryanair annule de nombreux vols depuis et vers Brussels et Charleroi Airport les 22, 23 et 24 avril

En raison des actions syndicales menées ces 22, 23 et 24 avril, Ryanair a confirmé mercredi soir dans un communiqué l'annulation de plusieurs au départ et à destination des aéroports de Charleroi et de Brussels Airport durant ces trois jours.

"Tous les clients concernés seront avertis par courriel et informés des options qui s'offrent à eux, telles que le changement de vol ou le remboursement", a précisé la compagnie aérienne. Dans un mail à ses employés, la direction s'est dite "déçue de ne pas avoir reçu de réponse à ses propositions", suite à l'annonce de la grève.

Ce vendredi environ un vol sur trois à destination et en provenance de Brussels Airport ont été annulés.

Il s'agit de 10 vols (cinq allers et cinq retours) vers Madrid, Lisbonne, Barcelone, Rome et Dublin, précise Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. On ne sait pas encore combien de vols seront annulés samedi et dimanche.