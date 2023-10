Ryanair a fait un usage abusif du chômage temporaire

D’autant que ça n’est pas la seule casserole de la compagnie. En effet, Ryanair est aussi poursuivi en justice sur plusieurs volets. Dans une interpellation à la Chambre, les ministres de la justice, Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) et du travail, Pierre-Yves Dermagne (PS) ont fait le point.

Il y a d’abord les plaintes de 42 pilotes de la compagnie. Ils seraient employés comme faux indépendants par la compagnie irlandaise et réclament aujourd’hui le paiement de leurs droits sociaux.

Et puis, il y a le personnel de cabine. Jusqu’en 2019, Ryanair détachait des travailleurs en Belgique via une boîte d’intérim irlandaise. Un procédé illégal. 1014 personnes sont concernées. Là aussi, elles auraient dû être considérées comme des employés de la compagnie. En résulte une série de manquements comme des comptes individuels inexacts ou incomplets, le non-paiement de revenu mensuel ou de primes annuelles.

L’auditorat du travail du Hainaut enquête depuis des années. Mais de son côté, Ryanair nie tout en bloc et veut aller en justice. Une stratégie selon Didier Lebbe de la CNE : "Ryanair a beaucoup plus d’avocats que de responsables des ressources humaines, ça c’est clair. Nous, nous leur intentons des procès et ils sont très contents parce que ça n’aboutit jamais. Ils vont de recours en recours. Ils ont des armées d’avocats et tant que les procès n’aboutissent pas, ils continuent leurs irrégularités et engrangent des bénéfices évidemment".

Un premier procès, celui des pilotes, devrait enfin débuter devant les tribunaux en décembre prochain.

De son côté, le ministre du travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), réagit. Dans un communiqué, il indique que "C’est Ryanair qui a commis la faute, c’est donc à Ryanair d’en assumer les conséquences". Il annonce "une initiative parlementaire afin d’apporter une solution aux travailleurs concernés". Cela devrait prendre la forme d’un projet de loi afin qu’il puisse avoir un effet rétroactif.