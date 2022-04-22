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Ukraine - Україна

Ryanair взяв "вихідний"

Ryanair взяв "вихідний"
il y a 38 minutes1 min
Par Anne-Françoise Moens

Усі рейси лоукост авіакомпанії Ryanair, що вилітають з Бельгії, скасовуються до неділі. В аеропорту Шарлеруа це приблизно сорок скасованих рейсів на день.

Людей, які мали здійснити рейс Ryanair, повідомили електронною поштою.

Причиною скасування рейсів є страйковий рух. Бортпровідники Ryanair закликають покращити умови праці та краще управління людськими ресурсами.

Покупницька спроможність

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3 головні бельгійські профспілки (CSC, FGTB та CGSLB) цієї п’ятниці провели демонстрацію по всій Бельгії спільними силами. Протест за купівельну спроможність. Профспілки, зокрема, закликають переглянути закон про конкурентоспроможність підприємств 1996 року, який, на їхню думку, не дозволяє їм вести переговори про підвищення заробітної плати.

Християнський союз (CSC) вважає, що "збільшується все, крім зарплати". ФГТБ (соціалістична спілка) вважає, що "рахунки за енергію та паливо не підлягають оплаті, а вжиті урядом заходи недостатні, щоб компенсувати це зростання".

В організації праці кажуть, що підвищення заробітної плати є найкращим способом допомогти працівникам проти стрімкого зростання цін на енергоносії, продукти харчування та житло.

Тому в Брюсселі та Валлонії відбулося багато демонстрацій. І ці різні події вплинули на транспорт загалом і на громадський транспорт зокрема.

 

 

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du mouvement de grogne chez Ryanair et des manifestations pour le pouvoir d'achat.

 

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