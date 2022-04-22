Ryanair взяв "вихідний"

3 головні бельгійські профспілки (CSC, FGTB та CGSLB) цієї п’ятниці провели демонстрацію по всій Бельгії спільними силами. Протест за купівельну спроможність. Профспілки, зокрема, закликають переглянути закон про конкурентоспроможність підприємств 1996 року, який, на їхню думку, не дозволяє їм вести переговори про підвищення заробітної плати.

Християнський союз (CSC) вважає, що "збільшується все, крім зарплати". ФГТБ (соціалістична спілка) вважає, що "рахунки за енергію та паливо не підлягають оплаті, а вжиті урядом заходи недостатні, щоб компенсувати це зростання".

В організації праці кажуть, що підвищення заробітної плати є найкращим способом допомогти працівникам проти стрімкого зростання цін на енергоносії, продукти харчування та житло.

Тому в Брюсселі та Валлонії відбулося багато демонстрацій. І ці різні події вплинули на транспорт загалом і на громадський транспорт зокрема.