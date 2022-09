Ryan Reynolds : on lui découvre une tumeur lors d’une coloscopie filmée

Ryan Reynolds et Rob McElhenney, le coprésident de son club de football de Wrexham, ont décidé de s’associer à une organisation de sensibilisation au cancer du côlon, Lead From Behind. L’objectif étant d’encourager les hommes à subir une coloscopie. Lors du tournage de cette vidéo de sensibilisation à la coloscopie, l’acteur Ryan Reynolds découvre qu’il est atteint d’une tumeur.

Ce mardi 13 septembre une vidéo YouTube a été publiée sur la chaîne de Ryan Reynolds. On y voit les deux hommes expliquer qu’ils veulent prouver comment une étape simple peut sauver des vies et démontrer l’importance de la coloscopie. "Normalement, je n’aurais jamais fait en sorte qu’une procédure médicale soit filmée et partagée. Mais ce n’est pas tous les jours que l’on peut sensibiliser les gens à quelque chose qui va très certainement sauver des vies. C’est une motivation suffisante pour que je vous dise qu’on me met une caméra dans le cul" explique le mari de Blacke Lively. Si une partie de la vidéo était prévue, la découverte du médecin lors de la coloscopie n’était pas du tout prévue. En effet, l’examen médical a révélé un polype sur le côté droit du colon de Ryan. Heureusement, cette tumeur a pu vite être retirée. Le médecin a insisté sur l’importance de ce contrôle : "Cela a pu vous sauver la vie, je ne plaisante pas, je ne suis pas trop dramatique […] C’est exactement pourquoi vous faites ça. Vous n’aviez aucun symptôme". Du côté de Rob McElhenney Le médecin a révélé qu’ils avaient trouvé trois polypes chez Rob McElhenney. Heureusement, ces polypes "n’étaient pas très importants, mais c’est certainement une bonne chose que nous les avons trouvés tôt et retirés." "Le cancer du côlon peut être évité. Si vous avez 45 ans ou plus, demandez à votre médecin de vous faire passer une coloscopie. Et aidez Rob et Ryan à vaincre le cancer", peut-on lire à la fin de la vidéo.