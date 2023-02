Ryan Reynolds et Blake Lively parents pour la quatrième fois

Ce nouvel enfant ne fait que renforcer l’image glamour de Blake Lively et Ryan Reynolds. Les deux acteurs se sont rencontrés sur le plateau du film "Green Lantern" en 2010 avant de se mettre en couple en octobre 2011. C’est un an plus tard, en juin 2012, que les deux stars se marient. Leur union avait déjà donné lieu à trois filles : James, Inez et Betty. Si l’ancienne actrice de "Gossip Girl" n’a pas révélé le genre de l’enfant, ces images diffusées sur Instagram appuient le bonheur qu’elle vit avec Ryan Reynolds. L’acteur de "Deadpool" et elle sont connus pour se moquer l’un de l’autre sur les réseaux sociaux, apportant une image de rêve à leur couple. En attendant plus d’informations sur ce quatrième enfant, on ne peut qu’imaginer le bonheur des deux célébrités au vu de cette excellente nouvelle.