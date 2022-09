Ryan Reynolds a une annonce à vous faire pour "Deadpool 3" et c’est drôle !

Toujours aussi jouettes ces deux-là. Ryan Reynolds a publié une vidéo sur ses réseaux ce mardi soir dans laquelle il annonce, au calme, ses retrouvailles avec Hugh Jackman sur grand écran. Tournée comme une pub, la vidéo est drôle, et la chute vaut son pesant de cacahuètes.

Ryan Reynolds explique qu’il travaille "très dur depuis un bon moment" sur le prochain film consacré à Deadpool, avec des images et de la musique sur le ton de l’introspection un peu dramatique. Face caméra, il déclare : "La première apparence de Deadpool dans le MCU doit évidemment être spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage, trouver une nouvelle profondeur, une nouvelle motivation et un nouveau sens. C’est un incroyable défi qui m’a contraint à aller au plus profond… et je n’ai rien. Oui, c’est complètement vide dans ma tête… et terrifiant. Mais nous avons eu une idée", poursuit-il, et à ce moment apparaît Hugh Jackman en arrière-plan. Hugh ne fait que passer et répond nonchalamment "Ouais, bien sûr, Ryan" à Ryan qui lui demande s’il veut jouer Wolverine encore une fois ! Et la surprise arrive avec le refrain de I will love always you de Whitney Houston, dont le "you" a été remplacé par "Hugh"!