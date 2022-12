Ryan O'Reilly, de la folk inspirée de Bob Dylan

L’influence de Bob Dylan à travers les morceaux de Ryan O’reilly est plus qu’évidente. Ayant étudié la littérature et la poésie, il écrit toujours les paroles avant la musique. Ces dernières sont souvent teintées d’humour noir afin de révéler ses propres peurs et angoisses. Il collabore aussi avec d’autres musiciens, comme la chanteuse canadienne Jadea Kelly sur le morceau Every Little Piece of You sorti en 2021.