Ryan Gosling s’amuse de "l’hypocrisie" des défenseurs de Ken et assume sa passion pour Disney

"Je dirais que si des gens n’ont pas envie de jouer avec mon Ken, ils ont plein d’autres Ken avec lesquels jouer." Voilà la réponse pleine d’humour de Ryan Gosling aux attaques dont il est la cible, certains internautes le jugeant "trop vieux" pour incarner la célèbre poupée dans le film "Barbie" attendu en salle le 21 juillet.

En couverture du prochain GQ, l’acteur canadien a accordé au magazine une longue interview, revenant sur son enfance, ses débuts à la télé, ses grands succès, sa compagne Eva Mendes, leurs filles et aussi bien sûr, son rôle de Ken. Il s'amuse d’ailleurs du sursaut soudain de défenseurs de Ken: "C’est drôle cette façon de monter au créneau, genre #notmyken. Vous aviez vraiment pensé à qui jouerait Ken en vrai avant de voir ce trailer ? Et personne n’a jamais eu de problème avec le fait qu’il ait un boulot qui ne consiste en rien. Mais tout à coup, vous nous sortez que la vie de Ken vous a toujours concernés. C’est faux. Vous l’avez ignorée. Barbie n’a jamais couché avec Ken. C’est tout le sujet. Si vous vous intéressiez à Ken, vous sauriez précisément que personne ne lui a jamais prêté attention. Voilà votre hypocrisie cruellement mise au jour. Et voilà pourquoi nous devons raconter son histoire."

Toujours sur le ton de l’humour Ryan Gosling raconte une anecdote à propos du triste sort que ses filles réservent à leur poupée Ken : "Je sors dans le jardin et, vous savez où j’ai retrouvé Ken ? Face cachée dans la boue à côté d’un citron écrasé ". Il a pris une photo et l’a envoyée à la réalisatrice du film, Greta Gerwig, en disant : "Je serai votre Ken, car cette histoire doit être racontée".

Ken, un personnage dans lequel l’acteur star se retrouve un petit peu : "Il y a chez Ken quelque chose qui, à mon avis, résonne avec cette version de moi enfouie. L’ado en baggy, qui dansait au centre commercial, puant le mauvais déo et la laque capillaire. Je lui dois beaucoup. Je me suis empressé de m’en distinguer dès lors que j’ai commencé à faire des films plus sérieux. Mais la vérité est que je lui dois tout.”

Il continue : “Maintenant, je tiens vraiment à lui. Je suis devenu son représentant, en quelque sorte.”