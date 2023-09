Ryan Gosling, plus qu’un mec sexy, un mec bien

Entre son cachet de 135 $ par semaine au Mickey Mouse Club et les plus de 12 millions empochés grâce à son rôle de Ken dans Barbie, Ryan Gosling a tracé sa route pour devenir l’un des acteurs les plus bankables d’Hollywood.

Ce documentaire nous fait voir que cette image du parfait gentleman qu’incarne Ryan Gosling à l'écran va au-delà des apparences : c’est vraiment un mec bien ! Bienveillant, respectueux, sincère. En témoignent ses partenaires de jeu, les réalisateurs avec qui il a travaillé, des professionnels du milieu, ou encore l’intervention du directeur belge de la photographie Benoît Debie avec qui il a réalisé son film Lost River en 2014.

L’acteur, réalisateur et musicien canadien est l’un de ces enfants stars (comme Justin Timberlake, Britney Spears et Christina Aguilera) qui a débuté une carrière chez Disney et qui a surtout su s’en servir comme tremplin pour se faire une place dans l’industrie du cinéma. Alors qu’il était harcelé à l’école, sa mère lui donne cours à la maison et pendant son temps libre, Ryan imite Elvis devant la télé et regarde des films. Elle tente alors de lui faire passer un casting pour le show de Disney Channel. Bingo.