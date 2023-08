Ryan Gosling et Eva Mendes assument être des parents stricts : les internautes réagissent

Ryan Gosling et Eva Mendes sont les heureux parents d’Esmaralda, 8 ans et Amada, 7 ans.

En ce qui concerne l’accès à internet pour leurs deux filles, les parents sont stricts. "Quand mes enfants me demandent s'ils sont assez vieux pour aller sur Internet, les réseaux sociaux ou tout ce qui nécessite le wifi" est-il inscrit sous une vidéo où Eva Mendes fait "non" de la tête sur Instagram. "Je partage juste ce que je ressens maintenant, mais je sais que ça va devenir plus difficile à mesure qu'elles vieillissent", écrit-elle en commentaire.

Il n’en fallait pas moins pour que les internautes interviennent sur la manière dont le couple éduque ses enfants. "Nous sommes au siècle d'Internet, donc tout le monde finira par avoir besoin ou envie d'accéder à Internet, désolé" commente un internaute. Ce à quoi répond l’actrice de 49 ans "Oui, c'est vrai, mais chez moi, les enfants n'ont pas accès à Internet. C'est trop dangereux. Tout comme boire ou voter ou obtenir un permis de conduire n'est pas autorisé pour les enfants, Internet entre dans cette catégorie pour moi. Surtout les réseaux sociaux."

Mais la comédienne a conscience qu’il n’est pas possible de les tenir éloignées longtemps de la technologie et d'Internet. "Je laisse mes enfants utiliser l'iPad pour tourner des vidéos et regarder des films que j'ai téléchargés, mais je n'ai pas accès à Internet sur l'iPad."

Une interdiction sur laquelle Ryan Gosling ne s'est pas exprimé mais qu'il doit probablement approuver. Il avait confié dans une interview a GQ son bonheur de découvrir la paternité. "Je ne pensais pas aux enfants mais après avoir rencontré Eva, j'ai réalisé que je ne voulais tout simplement pas avoir d'enfants sans elle. "