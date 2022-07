Ryan Gosling de retour au cinéma : 5 choses que vous ignorez sur lui

À commencer par sa partenaire dans "The Notebook", Rachel Mc Adams, avec laquelle il a été en couple pendant près de 3 ans. Cependant, l’acteur a depuis expliqué que leur histoire d’amour n’avait rien à voir avec celle qu’ils incarnaient dans The Notebook, bien au contraire. Sans aller jusqu’à se jeter de la vaisselle à la figure, leur histoire ne ressemblait apparemment pas du tout à un long fleuve tranquille. Mais l’acteur a confié que le film lui avait permis de rencontrer l’un des plus grands amours de sa vie.

Et puis n’oublions pas Sandra Bullock. Ryan Gosling a en effet eu une relation d’un an avec l’actrice de 13 ans son aînée. En 2011, il a finalement rencontré sa future femme, Eva Mendes, sur le tournage de "The Place beyond the Pines". Ensemble, ils ont eu deux filles, Esmeralda et Amada.