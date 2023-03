Ryan Coogler (Creed, Black Panther) prépare le reboot d’X-Files

Si vous aussi quand vous entendez "paranormal" vous pensez avec nostalgie aux agents Mulder et Scully, bonne nouvelle : "X-Files" s’apprête à faire son come-back. Pour fêter les 30 ans de la série culte, son créateur, Chris Carter, était l’invité de la radio canadienne CBC. Il a évoqué le reboot d'"X-Files" et révélé le nom de celui qui en est à l’initiative : "Je viens de parler à un jeune homme, Ryan Coogler, qui va reprendre X-Files avec un casting plus diversifié. Il a donc du pain sur la planche car nous avons parcouru tellement de chemin."

Ryan Coogler, 36 ans, est un cinéaste américain encensé pour la réalisation des films "Black Panther" dans l’univers Marvel et du premier volet de "Creed", le spin-off de la saga "Rocky". Connaissant l’engagement du réalisateur pour un cinéma reflétant davantage le métissage de la société américaine, on peut en effet s’attendre à un casting plus inclusif. Bien sûr, le duo iconique, David Duchovny et Gillian Anderson, interprètes de Fox Mulder et Dana Scully, a marqué une génération de spectateurs, au moins autant que la musique inquiétante du générique.

On peut également s’interroger sur la manière dont la série abordera les questions de conspiration, indissociables des dossiers non résolus – les fameux "X-Files" – à l’ère du complotisme.

"X-Files : Aux frontières du réel" a été diffusée par la Fox entre 1993 et 2001, avant de revenir pour deux saisons supplémentaires entre 2016 et 2018.