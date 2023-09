RWDM – Union : "Une sacrée dose d’adrénaline" pour Moris, "le meilleur des sentiments" pour Lapoussin

"Personne n’aurait prédit un scénario comme celui-là avant le match. C’est une belle dose d’adrénaline pour la suite de la saison", a réagi le capitaine unioniste Anthony Moris au micro d’Erik Libois.

"On a eu ces minutes de flottement qui nous ont coûté un but. C’est un match qui doit être terminé à la mi-temps. On dominait haut la main. On était sérieux, appliqués. Tout était réuni et il y a ces 5 minutes qui nous ont coûté de l’énergie", a-t-il déclaré à propos des deux buts encaissés en fin de mi-temps.

"Il faudra apprendre de tout ça. Être plus tueur offensivement et défensivement. J’espère qu’on ne va pas se focaliser uniquement sur la victoire car il y a des choses à travailler encore", a prévenu Moris, heureux d’offrir ce succès aux supporters unionistes.

"Ça nous tenait à cœur de gagner ce match très important pour nos supporters. Ils n’étaient pas présents aujourd’hui mais on leur dédie cette victoire. On a pensé très fort à eux", a conclu Moris qui a condamné l’ambiance hostile avant et pendant ce derby.