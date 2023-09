RWDM-Union Saint-Gilloise : la bourgmestre de Forest ordonne la fermeture de l'horeca autour du stade Marien

Ce jeudi, à 18h30, le RWDM accueille la Royale Union Saint-Gilloise dans son stade de l'avenue Charles Malis à Molenbeek. L'heure inhabituelle du coup d'envoi mécontente les supporters des deux camps. Les ultras du RWDM n'entreront dans le stade qu'après la mi-temps, à 19h30, en signe de mécontentement.

Les fans de l'Union, eux, boycotteront purement et simplement la rencontre. Pour assister au match, ils auraient dû se réunir au stade Marien deux heures avant le coup d'envoi pour se rendre ensuite au RWDM en navettes collectives. C'est le protocole de la Pro Ligue de football en cas de match à risques. Impossible, évidemment, quand on travaille, de s'absenter à 16h pour rallier en vitesse le point de départ vers le stade visité.

Les supporters de l'Union prévoyaient, pour la plupart, d'assister à la rencontre dans les cafés et les établissements proches du stade ou dans le club-house du club, sur le territoire de la commune de Forest. Ce ne sera pas possible. Pour des questions de sécurité, la bourgmestre de Forest a ordonné la fermeture de tous les établissements horeca dans un large périmètre autour du stade de l'Union. En cause, un risque d'agression des supporters de l'Union par des ultras du RWDM mais aussi du Sporting d'Anderlecht.

La mesure prend effet à 15h30 et se termine à 22 heures.