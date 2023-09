RWDM-Union Saint-Gilloise : affrontements entre noyaux durs de supporters sur le parvis de Saint-Gilles

Des membres des noyaux durs de supporters du RWDM et de l’Union Saint-Gilloise se sont violemment affrontés, ce mercredi soir, sur le parvis de Saint-Gilles. Vers 22h15, selon nos constatations sur place, une cinquantaine d’individus ont commencé à s’envoyer des chaises et des tables, provenant des terrasses des nombreux établissements horeca. Des coups ont également été échangés entre supporters, des ultras ont été frappés au sol, alors que ce jeudi à 18h30 a lieu le derby entre l’Union Saint-Gilloise et le RWDM en Pro league.

Selon nos confrères de la DH, trois blessés sont à déplorer suite à ces affrontements qui ont duré moins de dix minutes. La police est arrivée sur place mais n’a procédé à aucune interpellation.

Ce "derby de la zwanze" est attendu mais suscite des craintes, la bourgmestre de Forest Mariam Elhamidine (Ecolo) a pris une ordonnance de police imposant la fermeture des établissements horeca dans le "périmètre immédiat" du stade Joseph Marien, annonce-t-elle mercredi soir sur Facebook.

Dans son message, elle indique "au vu des nombreuses menaces qui pèsent sur les supporters, les horeca et l’ordre public de façon générale, j’ai décidé de prendre une mesure exceptionnelle de fermeture des horeca du périmètre immédiat du stade, afin d’éviter de représenter la cible de violences pour les supporters ultra-adverses, tels qu’ils semblent l’organiser. Tout ça n’a rien à voir avec le foot. Je le déplore et souhaite à tous et toutes un bon match, en toute sécurité."