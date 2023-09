RWDM – Union : Caçapa déçu, "on a commencé à jouer le derby à la 35e minute..."

Le RWDM a reçu une sacrée douche froide jeudi soir devant ses supporters en s’inclinant 2-3 dans les arrêts de jeu lors du derby bruxellois qui l’opposait à l’Union Saint-Gilloise.

Dominés pendant une bonne partie de la première période, les Molenbeekois étaient parvenus à revenir à 2-2 juste avant la pause grâce à une fin de mi-temps rocambolesque. Un effort finalement rendu vain par Loïc Lapoussin à la 90e+6.

"On a commencé à jouer notre derby à la 35e minute", a déploré le coach du RWDM Claudio Caçapa, au micro d’Eleven/Dazn. "La deuxième mi-temps, on a mieux utilisé le ballon, on pouvait faire mieux que ça. C’est vraiment dommage d’encaisser un but en fin de match comme ça, surtout dans un derby. On a perdu un match à la maison, il faudra désormais chercher des points ailleurs", a ajouté Caçapa.