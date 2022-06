RWDM : Une nouvelle pelouse et, bientôt, un nouveau centre d’entrainement !

Nous allons bientôt pouvoir annoncer la construction de notre nouveau centre d’entrainement

Ces travaux couteront, au total, plus de deux millions et demi d’Euros au club. Une somme importante qui comprend aussi un rafraichissement partiel des tribunes et des nouveaux synthétiques pour les terrains autour du stade. Des terrains utilisés par l’académie des jeunes et par l’équipe première. Mais plus pour très longtemps. " Nous allons bientôt pouvoir annoncer la construction de notre nouveau centre d’entrainement pour l’équipe première ", explique, heureux, Thierry Dailly. " Pour ses entrainements, nous allons délocaliser notre équipe afin de libérer de la place pour notre académie. Nous avons beaucoup de demandes de jeunes qui veulent nous rejoindre mais nous n’avons pas assez de place. Il fallait trouver une solution ".

Un centre d’entrainement qui se trouvera en dehors de Bruxelles. " Malheureusement, à Molenbeek ou ailleurs à Bruxelles, il n’y a plus de place pour ce genre de projet. (NDLR : L’Union Saint Gilloise, qui s’entraine à Lier, connait le même problème). On est obligé de sortir de Bruxelles. Je ne peux pas demander à des jeunes de faire 20 km pour s’entrainer. Il est primordial pour eux, et leurs parents, que les terrains restent dans leur quartier. Mes joueurs, eux, sont véhiculés et peuvent se déplacer. C’est un magnifique projet qui sera divulgué dans les semaines à venir ". Et si le club reste discret, selon nos informations, ce centre devrait se situer en Flandres (Sud-Ouest de Bruxelles).