RWDM, l’histoire d’une renaissance : des supporters "old school, à l’anglaise"

Et de trois ! Après Anderlecht et l’Union, le RWDM rejoint la D1A, l’élite du football belge. Trois clubs bruxellois en première division, chacun doté d’une personnalité bien marquée. Trois stades, trois ambiances, trois types de supporters aussi, tout cela sur à peine quelques km².

Si l’on connaît le public en bonne partie flamand d’Anderlecht, si l’on a redécouvert le public familial et bobo de l’Union Saint-Gilloise, qui sont les supporters du RWDM ?

►►► Cet article est issu de la série de podcasts RWDM : l’histoire d’une renaissance qui décortique le retour inattendu au premier plan de ce club de football historique de Bruxelles.

Premier élément de réponse, les supporters molenbeekois se définissent souvent en comparaison voire en opposition avec les supporters du grand frère anderlechtois. "Eux, ils vont au stade comme ils vont au théâtre, bien qu’ils ne sont pas très gâtés par les pièces qu’on y joue en ce moment", explique ironiquement Thierry Gobbe, un supporter acharné qui a créé, dans sa maison, le musée du RWDM et de ses clubs fondateurs, qui compte plus de 30.000 pièces.

"Nous, c’est une passion, une famille, on est solidaire. Au stade d’Anderlecht, certains supporters sont assis l’un devant l’autre depuis 20 ans sans se connaître. S’ils gagnent, ils sont contents deux minutes. S’ils perdent, ils râlent une semaine. Nous, c’est l’inverse", affirme Thierry Gobbe.

Les supporters saint-gillois se sont autoproclamés modèles de vertu.

Pendant 30 ans, le RWDM a eu pour grand et unique rival Anderlecht. Mais depuis quelques années, un troisième club bruxellois s’invite à la table, l’Union Saint-Gilloise. "Anderlecht est plus un club national, qui a moins d’identité bruxelloise que les deux autres. Le RWDM et l’Union sont beaucoup plus dans l’opposition de derby traditionnel, comme dans Bossemans et Coppenolle", décode Stephan Streker, consultant foot de la RTBF et supporter acharné du RWDM depuis l’enfance.

Le temps écoulé depuis la faillite du RWDM a permis d’apaiser les relations entre le club de Molenbeek et le Sporting d’Anderlecht. A l’inverse, ces dernières années, les relations se sont dégradées entre supporters du RWDM et de l’Union. Côté molenbeekois, on déplore parfois une certaine arrogance unioniste. "Les supporters saint-gillois se sont autoproclamés modèles de vertu, quelque part entre Jésus-Christ et Ghandi", affirme un Stephan Streker un brin taquin. "Cela ne m’aurait pas dérangé qu’ils soient un petit peu plus humbles, plutôt que de nous expliquer ce qu’est 'être supporter', ce qui est relativement facile quand on gagne tout le temps, ce qui est leur cas".

Moins de place pour les trottinettes et les vélos.

L’opposition avec l’Union se joue également à un autre niveau. Là où les supporters saint-gillois se présentent volontiers comme pacifistes et antifascistes, le stade Edmond Machtens a la réputation de contenir une frange "plus dure" de supporters.

"A Molenbeek comme à Anderlecht, c’est vrai qu’on a peut-être une génération de supporters plus 'old school', plus à l’anglaise", admet Patrick Van Gompel, fan du RWDM. "Ces dernières années, les unionistes sont connus pour aller au parc Duden en trottinette ou à vélo. Je vais simplement répondre que, à Molenbeek, il y a beaucoup moins de place pour les trottinettes et les vélos", s’esclaffe celui qui coanime aussi un podcast hebdomadaire sur le foot bruxellois vu par les supporters de ses trois grands clubs.