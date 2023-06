RWDM, l’histoire d’une renaissance : comment Thierry Dailly était devenu l'homme providentiel

Je n’avais pas d’équipe, pas de stade

"Quand je décide d’investir pour acheter le matricule, je n’ai rien : pas d’équipe, pas de terrain, pas de stade", énumère Thierry Dailly. "En juin 2015, j’ai eu le culot de rassembler des supporters au Sippelberg et de vendre des abonnements sans stade. Là, j’ai compris que ça ne pouvait que réussir."

Ce jour-là, Thierry Dailly vendra près de 500 abonnements. Le RWDM repart au plus bas de l’échelle du foot national. Avec son fidèle public, à domicile comme en déplacement, où ils sont parfois plus de 1000 supporters. "Je voyais des anciens qui ne s’étaient plus vus depuis 15 ans se prendre dans les bras, c’était assez incroyable", se remémore Patrick Van Gompel, supporter depuis l’enfance.

"Profondeville, Braine, Ganshoren : partout où on allait, on était super bien reçu", enchaîne un autre Patrick qui se fait appeler "Le Trick" en tribune. "Il y avait toujours un ou deux bistrots pour nous recevoir, ces gens ont fait fortune. A Ganshoren, on était 1200, ils sont allés chercher trois fois des fûts. C’est le RWDM, quoi…"