RWDM : John Textor doute "fortement que Thierry Dailly conteste les faits devant un tribunal"

Textor en vient ensuite aux accusations les plus lourdes, celles de détournements de fond. "Dans le courant de notre chemin (ensemble) il y a eu des failles dans la confiance. Il y a eu du changement dans la relation entre Thierry et le club ainsi qu’avec le conseil d’administration. Il a agi dans le dos de l’autorité (du CA). Il a détourné des fonds… C’est le genre de choses qui mènent vers un licenciement pour n’importe qui. Je sais qu’il est très aimé par la communauté (de supporters), il a fait beaucoup pour ces gens, pour ce club. Mais nos fans sont des gens qui travaillent et savent que quand on dépasse les limites, on perd son boulot."

S’il s’apprête à assurer lui-même le rôle de président ("je serai ce qu'on appelle en termes européens le président") et promet d’être très impliqué dans les décisions au jour le jour, John Textor a déjà nommé un nouveau CEO en la personne de Gauthier Ganaye.

La page Thierry Dailly semble donc tournée en ce qui le concerne même si l’ancien président du RWDM reste le bienvenu au stade.

"C’est un stade public, tous ceux qui aiment le club devraient être présents et je sais que Thierry aime le club. Il est donc le bienvenu", a conclu Textor.